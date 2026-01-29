World Sailing Test Event Fortaleza, Brazil – Day 4

Day 4 of the World Sailing Test Event in Fortaleza, Brazil, for the 2027 World Sailing Championships.
Britain’s Matilda Nicholls retains lead in ILCA 6, Hannah Snellgrove GBR in second. Gustavo Canovas Kiessling BRA keeps lead of the ILCA 7.
Gian Andrea Stragiotti SUI leads the Men Kite with 17 pts. Sam Dickinson GBR moves up to 10th.
In the Women Kite Wan Li CHN opens lead to 8 pts from Izabela Satrjan POL.
Women Dinghy ILCA 6 – 10 entries 11 races
1st GBR Matilda NICHOLLS – – 14 pts
2nd GBR Hannah SNELLGROVE – – 31 pts
3rd USA Charlotte ROSE – – 35 pts
4th CAN Clara GRAVELY – – 35 pts
Men Dinghy ILCA 7 – 6 entries 11 races
1st BRA Gustavo CANOVAS KIESSLING – – 14 pts
2nd BRA Antonio CAVALCANTI ROSA – – 23 pts
No GBR
Men Formula Kite – 18 entries 10 races
1st SUI Gian Andrea STRAGIOTTI – – 17 pts
2nd BRA Bruno LOBO – – 21 pts
GBR
10th GBR Sam DICKINSON
Women Formula Kite – 7 entries 11 races
1st CHN WAN Li – – 11 pts
2nd POL Izabela SATRJAN – – 19 pts
No GBR
Men iQFOiL Windsurf – 1 entry 3 races
1st AIN Egor ZHILIN – – 2 pts
No GBR
Women iQFOiL Windsurf – 1 entry 3 races
1st AIN Taisia STOPCHENKO – – 2 pts
No GBR