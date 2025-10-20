Rolex Middle Sea Race – Black Jack 100 extends lead

The Rolex Middle Sea Race leader – Black Jack 100 of Remon Vos – is approaching Lampedusa with a 60 nm lead from Balthaser.
The multihull leader, the maxi multihull Allegra (SUI) is now fifth on the water with 313 nm to the finish.
Positions update 11:30 Monday 20 Oct:
1st MON Black Jack 100 – dist to Finish – 163 NM
2nd MAL Balthaser – dist to Finish – 219 NM
3rd FRA Daguet 5 – dist to Finish – 291 NM
4th AUS Whisper – dist to Finish – 301 NM
5th ITA Django Deer – dist to Finish – 304 NM
6th USA Final Final – dist to Finish – 317 NM
7th ITA CippA Lippa X – dist to Finish – 317 NM
8th AUS Zen – dist to Finish – 326 NM
9th SWE Tulikettu – dist to Finish – 327 NM
10th FRA Aerobas 2 – dist to Finish – 327 NM
11th USA Varuna VI – dist to Finish – 328 NM
12th GER Black Pearl – dist to Finish – 390 NM
First GBR:
16th GBR Maverick – dist to Finish – 342 NM