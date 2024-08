Cowes Week day 5: Gladiator wins prestigious Britannia Cup

In a stunning performance Tony Langley’s TP52 Gladiator beat 34 of the highest rated IRC yachts competing at Cowes Week to lift the prestigious Britannia Cup.

The first attempt to start the fleet from the outer Royal Yacht Squadron line, with star teenage sailor Kai Hockley firing the starting cannon, resulted in a general recall. Even in the re-start, which took place under flag Z, penalising any competitor crossing the line in the final minute before the start, two boats were premature.

Many classes enjoyed tantalisingly close racing, including the Dragon fleet, where only five seconds separated the first three boats, Gavia Wilkinson-Cox’s Jerboa, Glynn Williams’ Dreki and Eric Williams’ Ecstatic.

Wednesday was also Youth Day at the Regatta, with a focus on the participation and achievements of hundreds of young sailors competing this week in fleets as diverse as Dragons, J/70s, Cape 31s, Contessa 32s and every IRC class.

Day 5 OA Leading results:

OA Big Boat Classes

Black Group Overall

1, YES! (Adam Gosling)

2, COLLATERAL (Ray Mitchell)

3, WHOOPER (Giovanni Belgrano)

White Group Overall

1, MEN BEHAVING BADLY (Rupert Mander)

2, JENNY XXX (Simon Clarke)

3, DOUBLET (Rob Bottomley)

IRC Class 0

1, GLADIATOR (Tony Langley)

2, NOTORIOUS (Peter Morton)

3, BARAKA GP (Harmen J. De Graaf)

IRC Class 1

1, BULLIT (Julian Metherell)

2, KATABATIC (Lance Adams)

3, FARGO (Bertie Bicket)

IRC Class 2

1, BULLDOG (Team Bulldog)

2, SKERMISHER (Jonathan Blanshard & Garfield Smith)

3, JELLYBABY (Jones Family)

IRC Class 3

1, YES! (Adam Gosling)

2, LEON (David Franks)

3, FLYING DOLPHIN (Willem Ellemeet)

IRC Class 4

1, FURTHER WEST (Alain Waha & Matt Waite)

2, NIGHTJAR (Libby Finch, Jack & Joe Banks, Penny Jeffcoate)

3, JAVELIN (Richard Newsom)

IRC Class 5

1, ARCUS (John Howell & Paul Newell)

2, BETTY (Jon Powell)

3, WINSOME (Mr. Harry J. Heijst)

IRC Class 6

1, WHOOPER (Giovanni Belgrano)

2, BANTER (Handley James Families)

3, SCHERZO OF COWES (Peter & Alison Morton)

IRC Class 7

1, SUVRETTA (Victoria & Christopher Preston)

2, WASP (Luke Goodall)

3, SAMPHIRE (Greg Hall & Tom Seely)

Contessa 32

1, COLLATERAL (Ray Mitchell)

2, ANDAXI (Donna & Martin Rouse-Collen)

3, MARY ROSE TUDOR (George Bell)

Daring

1, DOUBLET (Rob Bottomley)

2, DANCER (Kim Orchard)

3, DYNAMITE (David Stride)

Club Cruiser C

1, ANTIGUA SAILING WEEK (Dan Law)

2, ARTEMIS (David McDonald & John Clark)

3, GLADEYE (Maj PJR Chishick)

Club Cruiser D

1, PANDA OF HAMBLE (Barnes & Smyth)

2, SCANDAL (Nick Hampton)

3, WARRIOR (Richard & Ursula Hollis)

Club Cruiser Overall

1, ANTIGUA SAILING WEEK (Dan Law)

2, PANDA OF HAMBLE (Barnes & Smyth)

3, SCANDAL (Nick Hampton)

Keelboat Classes OA Leaders

Dragon

1, ECSTATIC (Eric Williams)

2, JERBOA (Gavia Wilkinson-Cox)

3, FIT CHICK (Chris Grosscurth & Jono Brown)

Etchells

1, NO DRAMAS (Joshua Beadsworth, Ethan Rhodes, Hayden Sewell)

2, DESPERATE (Rob Tyrwhitt-Drake)

3, THE PLANT HUNTER (Malcolm Offord)

Flying 15

1, MEN BEHAVING BADLY (Rupert Mander)

2, AKARANA (Graham Deegan)

3, FFABULOUS (Chris Brittain)

J/70 overall

1, STANDFAST (Simon Patterson)

2, POWERHOUSE (Bertie Fisher)

3, SARDONYX (William Edwards, Ian Dobson)

J/109

1, JOULE (Arjen van Leeuwen & Silvy Leijh)

2, JENIE (Charles & Rosie Berry)

3, JUKEBOX (John Smart)

Mermaid

1, SHEEN (Anthony Eaton)

2, SIRENA (Ian Prideaux)

3, ZARA (Charles Glanville)

Nautor’s Swan Trophy

1, SCHERZO OF COWES (Peter & Alison Morton)

2, LUNA (Tim Webb)

3, MERCURY (Ross Eldred)

Performance 40

1, BULLDOG (Team Bulldog)

2, SKERMISHER (Jonathan Blanshard & Garfield Smith)

3, LUNA (Tim Webb)

Performance Cruiser A

1, BELLADONNA (Richard Dilley)

2, TIAKI (Charles Youngman)

3, INCISOR (Derek, Prince of Pimms)

Performance Cruiser B

1, DUSTY P (Seville Developments ltd)

2, ASSARAIN III (Andy Hunt)

3, PANTHER (James Stableford)

Performance Cruiser Overall

1, DUSTY P (Seville Developments ltd)

2, BELLADONNA (Richard Dilley)

3, ASSARAIN III (Andy Hunt)

Redwing

1, HARLEQUIN (Matthew Alexander, John Raymond & Alexander Shaw)

2, QUAIL (James Wilson)

3, ENIGMA (The Downer Family)

SB20 Mini Slam

1, SNOLLYGOSTER (Charlie Laurence-Fuller)

2, TROUBLE & STRIFE (Radley College)

3, FIREFLY (Seb Tattersall)

Sigma 33

1, SHADOWFAX (David Rolfe, Clark Rutter, Tom McArdle)

2, STAN THE BOAT (Toby Gorman)

3, PROSPERO OF HAMBLE (Allan Fraser)

Sonar

1, JENNY XXX (Simon Clarke)

2, BERTIE (Alistair Barter & Richard Bailey)

3, COWES MATCH RACE 1 (Ruby Sunderland)

Sonata

1, WASP (Luke Goodall)

2, SONIC (The Leather Family)

3, DICK DASTARDLY (Dawn Bee)

Sportsboat

1, MAKO (Imogen Watkins)

2, WHITE ORYX (Crispin Winser)

3, PREMIER CRU (Tom Richardson)

Sunbeam

1, FIREFLY (Stewart Reed)

2, MAISY (Sue Smith)

Sunsail 41

1, THE BRITISH VIRGIN ISLES (California Luffin’)

2, SUNSAIL HELIOS (Deloitte Green)

3, RED PENGUIN (Tenzing)

Victory

1, SHEARWATER II (Russell Mead)

2, ZADA (Nick Benham, Ian Perryman & Clive Good)

3, ZIVA (Jim Downing)

X One Design

1, SWALLOW (Richard Faulkner)

2, FOXGLOVE (Al Ashford)

3, XCITATION (Roger Yeoman)

Ed Whelan Celebration Trophy

1, COUGAR OF COWES (London School of Sailing)

2, ESCAPADO (Sail Racing Academy)

3, PRECISION (SALTY SAILING) (Hugo Mills)

Weekend Warrior Trophy

1, SPRINT (Ali McGregor)

2, STAR-BORN 4 (Peter Dickson & Andrew Yates)

3, KARELIA (Geoffrey Yeowart)

The Westmacott Trophy

1, FIREFLY (Stewart Reed)

2, SHEARWATER II (Russell Mead)

3, SWALLOW (Richard Faulkner)

Under 25 Trophy

1, MARY ROSE TUDOR (George Bell)

2, COWES MATCH RACE 1 (Ruby Sunderland)

3, SUMO (Camereon Yates)

Musto Young Skipper’s Trophy

1, FURTHER WEST (Alain Waha & Matt Waite)

2, BANTER (Handley James Families)

3, MARY ROSE TUDOR (George Bell)

J/70 short series

1, JELVIS (Martin Dent)

2, SARDONYX (William Edwards, Ian Dobson)

3, STANDFAST (Simon Patterson)

SB20 Grand Slam

1, GLASGOW KISS (Nico Razmilovic)

2, BREAKING BOD (Charles Whelan & Richard McAdam)

3, BETTY (Simon Berry)

Newcomers Trophy

1, FLYING DOLPHIN (Willem Ellemeet)

2, FIT CHICK (Chris Grosscurth & Jono Brown)

3, OLYMPIX (Hugo Gommers)

Commodores’ Challenge Cup

1, CETEWAYO (David Murrin)

2, SARDONYX (William Edwards, Ian Dobson)

3, INO NOIR (James Neville)