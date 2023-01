RORC Transatlantic Race – I Love Poland take Monohull Line Honours

I Love Poland take Monohull Line Honours and win the IMA Transatlantic Race Trophy.

The Polish National Foundation’s Volvo 70 I Love Poland skippered by Grzegorz Baranowski crossed the finish line outside Camper & Nicholsons Port Louis Marina, Grenada on Tuesday 17 January 2023 at 13:47:07 UTC.

I Love Poland Crew are:

Grzegorz Baranowski, Mateusz Byrski, Arkadiusz Fedusio, Adam Glogowski, Grzegorz Gozdzik, Robert Hajduk, Dominik Janowczyk, Pacyfik Koseski, Konrad Lipski, Borys Michniewicz, Bartosz Nowicki, Filip Pietrzak, Patryk Richter, Jakub Surowiec.

