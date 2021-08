Cowes Week – Day 6 Results

Cowes Week competitors enjoyed tight and energetic racing Thursday in brisk southerly winds building ahead of a weather front.

Among the largest boats in the IRC classes Peter Morton’s GP42 The Jean Genie had another spectacular day, winning the New York Yacht Club Challenge Cup, ahead of Richard Matthews’ new Carkeek CF520 Oystercatcher XXXV, another GP42, Guy Gillon and Christian Hamilton’s Khumbu, and Tony Langley’s TP52 Gladiator in fourth place.

The Sonar class is holding its National Championship at Cowes Week, with a larger fleet than has been assembled in the UK for many years. Thursday’s race saw a close battles throughout the class, with places three to six decided by only 19 seconds, and 14th and 15th by just 9 seconds.

Simon Clarke’s Jenny added a fourth victory to its tally today, but only 39 seconds ahead of Matt Grier’s ACF Dolphin. Another Andrew Cassell Foundation boat, ACF Limbitless, skippered by Andrew Buchanan, won today’s battle for third, 5 seconds ahead of Alastair Barter’s Bertie.

Racing is scheduled to conclude Friday, which will see a return to predominately sunny weather, but with a very strong westerly airflow.

Cowes Week Day 6 leading results

New York Yacht Club Challenge Cup

1, The Jean Genie (Peter Morton)

2, Oystercatcher XXXV (Richard Matthews)

3, Khumbu (Guy Gillon / Christian Hamilton)

IRC Class 0

1, The Jean Genie (Peter Morton)

2, Oystercatcher XXXV (Richard Matthews)

3, Khumbu (Guy Gillon / Christian Hamilton)

IRC Class 1

1, Icy (Ian Atkins)

2, Fargo (Bertie Bicket)

3, McFly (Tony Mack)

IRC Class 2

1, Jooped (John Cooper)

2, Yes! (Adam Gosling)

3, Leon (David Franks)

IRC Class 3

1, Elaine Again (Mike Bridges)

2, Jacana (Craigen, Stevens, Parsons)

3, Jos Of Hamble (Clemency Williams-Ives)

IRC Class 4

1, La Vie En Rose 2 (Craig & Emma Dymock)

2, Jackdaw (Rob Salter, David Ward, Dave Lord, Carl Matthews, Jon Coman,)

3, Upstart (Robin Stevenson)

IRC Class 5

1, Whooper (Giovanni Belgrano)

2, Frank 3 (Olly & Sam Love)

3, Secrets (Christopher Agar)

IRC Class 6

1, Ziggy (Kevin Downer)

2, Scherzo Of Cowes (Peter Morton and Alison Morton)

3, Banter (Handley James Families)

IRC Class 7

1, Suvretta (Chris & Victoria Preston)

2, Woof (Jo Richards)

3, Madelaine (Madelaine & Isobella Donald)

Performance Cruiser A

1, Alcibiades III (Christopher R Parker QC)

2, Panther (James Stableford)

3, Baby X (Charles Esse)

Performance Cruiser B

1, Fandango (Brendon McMahon)

2, Challenger (Adam Ridett and Phil Moore)

3, Solid Air (Richard Strong)

Performance Cruiser C

1, Sam (Peter Hopps, Hilary Cook & Serena Alexander)

2, Minx 4 (Jonathan Gardiner)

3, Islay (David Neville)

Cape 31

1, Squirt (Russell Peters & Family)

2, Sardonyx (William Edwards)

3, Katabatic (Lance Adams)

Contessa 32

1, Andaxi (Donna Rouse-Collen)

2, Gualin (Rob Duke & Oli Donaghy)

3, Nimbus (Charles Hill)

Club Cruiser

1, Panda Of Hamble (Barnes & Smyth)

2, Chameleon Of Cowes (Louis Kenna)

3, Frk Fryd (William Mumby)

Daring

1, Dauntless (Giles Peckham, Milo Carver, Richard Romer-Lee)

2, Doublet (Graham Wilkinson)

3, Darling (Robin Pegna & Bob Gatehouse)

Dragon

1, Ecstatic (Eric Williams)

2, Bluebottle (Graham Bailey)

3, Bertie (Simon Barter)

Etchells

1, Exabyte (Shaun & Emily Frohlich)

2, China Wight (Nick Stagg)

3, Rocketman (Rob Goddard)

Flying 15

1, Fflashback (Mike Dixon)

2, Ffervida (Lisa & Roger Guy)

3, Crews Missile (Peter & Stephen Card)

HP30

1, Moral Compass (Jerry Hill & Richard Faulkner)

2, Toucan (Glyn Locke)

3, Jester (Mike Lewis)

J/70 (Race14)

1, Calypso (J Calascione & J Peters)

2, Jellyfish (Finley Dickinson)

3, Endeavour (Katie Davies Daniel Budden William Heathcote Milly Moss Isa)

J/109

1, Brown Teal (Clementi, Sheldon & Walker)

2, Jukebox (John Smart)

3, Jenie (Charles & Rosie Berry)

Mermaid

1, Amethyst (Ben Few Brown)

2, Bluebell (CHARLES GLANVILLE)

3, Halluf (Anthony Eaton)

Quarter Ton

1, Blt (Sam Laidlaw)

2, Bullit (Julian Metherell)

3, Bullet (Louise Morton)

Redwing

1, Enigma (Mark & Jo Downer)

2, Quail (James Wilson & Edmund Peel)

3, Skua (Rory Morrison)

SB20

1, Sportsboatworld (IAKA Youth Team)

Sigma 33

1, Prospero Of Hamble (Allan Fraser)

2, Kerry Jeanne (Kerry Jeanne)

3, Stan The Boat (Toby Gorman)

Sonar

1, Jenny (Simon clarke)

2, Acf Dolphin (Andrew Cassell Foundation)

3, Acf Limbitless (Andrew Cassell Foundation)

Sonata

1, Wasp (Luke Goodall)

2, Sonic (Robin Leather)

3, Dick Dastardly (Dawn Bee)

Sportsboat

1, La Vie En Rose 2 (Craig & Emma Dymock)

2, Crescendo (JAMES W FLYNN)

3, Justify (Ross Bowdler)

Squib

1, Bacchante Vii (Joe Henry)

2, Squiggle (Jono Brown)

3, Lady Penelope (Malc Hutchings & Andy Ramsey)

Sunbeam

1, Harmony (Patrick Green)

2, Firefly (Stewart Reed)

3, Danny (Roger Wickens)

Sunsail F41.0

1, Tenzing (TENZING)

2, Opihr (Opihr Ocean Racing)

3, Hollis 2 (Mr Malcolm Hollis)

Victory

1, Shearwater II (Russell Mead)

2, Unity (Matt Salt & Marie-Claire Sothcott)

3, Zinnia (Team Scammell)

X One Design

1, Astralita (Fraser Graham & Tim Copsey)

2, Tortoise (Jonathan Clark)

3, Madeleine (Penelope Fulford)

