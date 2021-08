Cowes Week – No racing today – Overall Results

N over A has been displayed Friday morning at Cowes . . . There will be NO Racing today.

Whilst today would be sail-able for some of the biggest boats, clearly the forecast with potential gusts of over 35 knots is not viable for the vast majority of the fleet.

The overall Cowes Week Prize Giving ceremony will take place at Cowes Yacht Haven (inside) at 14.00 hrs.

Cowes Week Overall Leading Results

Black Group Overall

1, WOOF (Jo Richards)

2, ARCUS (John Howell / Paul Newell)

3, WHOOPER (Giovanni Belgrano)

White Group Overall

1, DAUNTLESS (Giles Peckham, Milo Carver, Richard Romer-Lee)

2, JENNY (Simon clarke)

3, QUAIL (James Wilson & Edmund Peel)

IRC Class 0

1, THE JEAN GENIE (Peter Morton)

2, KHUMBU (Guy Gillon / Christian Hamilton)

3, RAN (Niklas Zennstrum)

IRC Class 1

1, MCFLY (Tony Mack)

2, JOURNEY MAKER II (Chris Jones)

3, ICY (Ian Atkins)

IRC Class 2

1, LEON (David Franks)

2, YES! (Adam Gosling)

3, JOOPED (John Cooper)

IRC Class 3

1, ARCUS (John Howell / Paul Newell)

2, ELAINE AGAIN (Mike Bridges)

3, JOS OF HAMBLE (Clemency Williams-Ives)

IRC Class 4

1, JACKDAW (Rob Salter, David Ward, Dave Lord, Carl Matthews, Jon Coman,)

2, JAYWALKER (Bob Baker)

3, UPSTART (Robin Stevenson)

IRC Class 5

1, WHOOPER (Giovanni Belgrano)

2, SECRETS (Christopher Agar)

3, QUOKKA (James Crew)

IRC Class 6

1, STAN THE BOAT (Toby Gorman)

2, BANTER (Handley James Families)

3, ZIGGY (Kevin Downer)

IRC Class 7

1, WOOF (Jo Richards)

2, SUVRETTA (Chris & Victoria Preston)

3, EXPRESSLY FORBIDDEN (Lulu Wallis)

Contessa 32

1, DRUMBEAT (Eldred Himsworth, Mark Himsworth, Roger Shapland)

2, ANDAXI (Donna Rouse-Collen)

3, GUALIN (Rob Duke & Oli Donaghy)

Cape 31

1, SQUIRT (Russell Peters & Family)

2, KATABATIC (Lance Adams)

3, NIFTY (Roger Bowden)

Daring

1, DAUNTLESS (Giles Peckham, Milo Carver, Richard Romer-Lee)

2, DEBUTANTE (Sir Richard Ottaway)

3, STREAK (H Janson, G Dibben & M Lofts)

Club Cruiser

1, CHAMELEON OF COWES (Louis Kenna)

2, PANDA OF HAMBLE (Barnes & Smyth)

3, AQUA (USHAKA) (Mark Attrill)

Dragon

1, BLUEBOTTLE (Graham Bailey)

2, ECSTATIC (Eric Williams)

3, JERBOA (Gavia Wilkinson-Cox)

Etchells

1, CHINA WIGHT (Nick Stagg)

2, ROCKETMAN (Rob Goddard)

3, SUMO (Anthony Parke)

Flying 15

1, MEN BEHAVING BADLY (Rupert Mander)

2, FOURWINDS (Charles & Charlie Apthorp)

3, FFLASHBACK (Mike Dixon)

HP30

1, TOUCAN (Glyn Locke)

2, MORAL COMPASS (Jerry Hill & Richard Faulkner)

3, GO WEST COGITAL (Alain Waha & Matthew Waite)

J/70 overall

1, CALYPSO (J Calascione & J Peters)

2, OFFBEAT (David McLeman)

3, JELLYFISH (Finley Dickinson)

J/109

1, BROWN TEAL (Clementi, Sheldon & Walker)

2, JUKEBOX (John Smart)

3, JYBE TALKIN’ (Chris Burleigh)

Mermaid

1, BLUEBELL (CHARLES GLANVILLE)

2, SHEEN (Richard Hill)

3, AMETHYST (Ben Few Brown)

Nautor’s Swan Trophy

1, SCHERZO OF COWES (Peter Morton and Alison Morton)

2, MERCURY (Ross Eldred)

3, SHAYTANA (Liz Lotz)

Ed Whelan Celebration Trophy

1, OLYMPIA’S TIGRESS (Susan Glenny)

2, SKYLANDER (Capstan Sailing)

3, HOLLIS 2 (Mr Malcolm Hollis)

Performance Cruiser A

1, PANTHER (James Stableford)

2, BABY X (Charles Esse)

3, EAGER (Chris Cecil-Wright)

Performance Cruiser B

1, CHALLENGER (Adam Ridett and Phil Moore)

2, SOLID AIR (Richard Strong)

3, ANTICIPATION (Pete Newlands)

Performance Cruiser C

1, SAM (Peter Hopps, Hilary Cook & Serena Alexander)

2, MINX 4 (Jonathan Gardiner)

3, ISLAY (David Neville)

Quarter Ton

1, BLT (Sam Laidlaw)

2, BULLET (Louise Morton)

3, BULLIT (Julian Metherell)

Redwing

1, QUAIL (James Wilson & Edmund Peel)

2, HARLEQUIN (John Raymond & Matt Alexander)

3, ENIGMA (Mark & Jo Downer)

SB20 Mini Slam

1, SPORTSBOATWORLD (IAKA Youth Team)

2, SAIL NAVY (RNSA)

Sigma 33

1, STAN THE BOAT (Toby Gorman)

2, KERRY JEANNE (Kerry Jeanne)

3, PROSPERO OF HAMBLE (Allan Fraser)

Sonar

1, JENNY (Simon clarke)

2, BERTIE (Alistair Barter)

3, ACF DOLPHIN (Andrew Cassell Foundation)

Sonata

1, BD2 (Alistair Bolton)

2, WASP (Luke Goodall)

3, SONIC (Robin Leather)

Sportsboat

1, JUSTIFY (Ross Bowdler)

2, LA VIE EN ROSE 2 (Craig & Emma Dymock)

3, PREMIER CRU (Tom Richardson)

Sunbeam

1, DANNY (Roger Wickens)

2, HARMONY (Patrick Green)

3, FIREFLY (Stewart Reed)

Sunsail F41.0

1, HOLLIS 2 (Mr Malcolm Hollis)

2, DON’T PANIK (DON’T PANIK)

3, OPIHR (Opihr Ocean Racing)

Victory

1, SHEARWATER II (Russell Mead)

2, PELICAN (Hugh Pringle)

3, PEREGRINE (Team Peregrine)

The Westmacott Trophy

1, ASTRALITA (Fraser Graham & Tim Copsey)

2, DANNY (Roger Wickens)

3, BLUEBELL (CHARLES GLANVILLE)

Under 25 Trophy

1, COTE (Kai Hockley)

2, BD2 (Alistair Bolton)

3, PULSE (Jake Hardman)

Musto Young Skipper’s Trophy

1, GO WEST COGITAL (Alain Waha & Matthew Waite)

2, COTE (Kai Hockley)

3, SUMO (Anthony Parke)

J/70 short series

1, CHAOTIC (Nick Phillips)

2, BRUTUS II (Charles Thompson)

3, JELVIS (Martin Dent)

SB20 Grand Slam

1, XCELLENT (John Pollard)

2, BREAKING BOD (Charles Whelan & Richard McAdam)

3, ETHEL (Oliver Hill)

Squib

1, SQUIGGLE (Jono Brown)

2, LADY PENELOPE (Malc Hutchings & Andy Ramsey)

3, BACCHANTE VII (Joe Henry)

X One Design

1, ASTRALITA (Fraser Graham & Tim Copsey)

2, LONE STAR (Paul Woodman, Ollie James & Phil Lawrence)

3, MADELEINE (Penelope Fulford)

Newcomers Trophy

1, JOOPED (John Cooper)

2, EXPRESSLY FORBIDDEN (Lulu Wallis)

3, BD2 (Alistair Bolton)

Commodores’ Challenge Cup

1, BROWN TEAL (Clementi, Sheldon & Walker)

2, STILETTO (John Barrett & Paul Woodward)

3, QUOKKA (James Crew)