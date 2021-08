Cowes Week – Day 5 Results

This morning, day 5 of Cowes Week, was another with very light airs.

The sun was expected to break through the thin layer of cloud, but a full sea breeze is unlikely to fill in until after lunch.

The double AP signal was removed at 13:10 and replaced with a single AP flag, with the intention is for the first starts to get underway at 14:10.

Daily results available here . . .

Cowes Week Day 5 leading results

Britannia Cup

1, The Jean Genie (Peter Morton)

2, McFly (Tony Mack)

3, Icy (Ian Atkins)

IRC Class 0

1, The Jean Genie (Peter Morton)

2, Gladiator (Tony Langley)

3, Khumbu (Guy Gillon / Christian Hamilton)

IRC Class 1

1, McFly (Tony Mack)

2, Icy (Ian Atkins)

3, Skermisher (Jonathan Blanshard)

IRC Class 2

1, Leon (David Franks)

2, Stiletto (John Barrett & Paul Woodward)

3, Jooped (John Cooper)

IRC Class 3

1, Arcus (John Howell / Paul Newell)

2, Jet’Aime Jami (Michael Weinman)

3, Njo Sails (Nicky & Tim Octon)

IRC Class 4

1, Brenda’S J (Becky Walford)

2, Premier Cru (Tom Richardson)

3, Justify (Ross Bowdler)

IRC Class 5

1, Secrets (Christopher Agar)

2, Cutlass (RNSA)

3, Whooper (Giovanni Belgrano)

IRC Class 6

1, Stan The Boat (Toby Gorman)

2, Ziggy (Kevin Downer)

3, Crakajax (Richard & Ursula Hollis)

IRC Class 7

1, Woof (Jo Richards)

2, Inxs (Graham Peter Lord)

3, Expressly Forbidden (Lulu Wallis)

Performance Cruiser A

1, Baby X (Charles Esse)

2, Alcibiades III (Christopher R Parker QC)

3, Panther (James Stableford)

Performance Cruiser B

1, Anticipation (Pete Newlands)

2, Solid Air (Richard Strong)

3, Ratatosk (Adam Beaumont)

Performance Cruiser C

1, Morwenna III (Jonathan Watkins)

2, Star-Born 4 (Peter Dickson & Andrew Yates)

3, Sam (Peter Hopps, Hilary Cook & Serena Alexander)

Cape 31

1, Harlequin (Jonnie Goodwin)

2, Squirt (Russell Peters & Family)

3, Nifty (Ashley Bower)

Contessa 32

1, Andaxi (Donna Rouse-Collen)

2, Drumbeat (Eldred Himsworth, Mark Himsworth, Roger Shapland)

3, Assent (Kit & Jessie Rogers)

Club Cruiser

1, Chameleon Of Cowes (Louis Kenna)

2, Panda Of Hamble (Barnes & Smyth)

3, Precision (Salty Sailing – Precision)

Daring

1, Dolphin (David Gower, Jamie B Clark, Peter Haworth, Gordon Tughan-Jon)

2, Darius (Oliver Laughton-Scott)

3, Dauntless (Giles Peckham, Milo Carver, Richard Romer-Lee)

Dragon

1, Jerboa (Gavia Wilkinson-Cox)

2, Bluebottle (Graham Bailey)

3, Ecstatic (Eric Williams)

Etchells

1, China Wight (Nick Stagg)

2, Exabyte (Shaun & Emily Frohlich)

3, Rocketman (Rob Goddard)

Flying 15

1, Men Behaving Badly (Rupert Mander)

2, Fourwinds (Charles & Charlie Apthorp)

3, Flip Flop (Graham Deegan)

HP30

1, Toucan (Glyn Locke)

2, Moral Compass (Jerry Hill & Richard Faulkner)

3, Go West Cogital (Alain Waha & Matthew Waite)

J/70 (Race13)

1, Calypso (J Calascione & J Peters)

2, Offbeat (David McLeman)

3, Dads ‘N’ Lads (Ole Bettum & Tim Simpson)

J/109

1, Jedi (William Tahourdin)

2, Jukebox (John Smart)

3, Jazzy Jellyfish (Jamie Scrimgeour, Jamie Campbell & David Bennett)

Mermaid

1, Annabelle (Robert Glanville)

2, Halluf (Anthony Eaton)

3, Sheen (Richard Hill)

Quarter Ton

1, Blt (Sam Laidlaw)

2, Bullet (Louise Morton)

3, Cote (Kai Hockley)

SB20

1, Sportsboatworld (IAKA Youth Team)

2, Sail Navy (RNSA)

Sigma 33

1, Stan The Boat (Toby Gorman)

2, Chaser (David Cheney & Glenn Ventham)

3, Workout (Jeff Worboys)

Sportsboat

1, Premier Cru (Tom Richardson)

2, Justify (Ross Bowdler)

3, La Vie En Rose 2 (Craig & Emma Dymock)

Sunsail F41.0

1, Oander (Oander)

2, Collinson (COLLINSON)

Victory

1, Pelican (Hugh Pringle)

2, Christina (Gareth Penn)

3, Zilch (Nick Benham, Ian Perryman & Clive Good)