Vendée Arctique – Sam Goodchild pipped at the finish

Ambrogio Beccaria, skipper of Allagrande Mapei wins the Vendée Arctique finishing Tuesday 16 June at 03:07 hrs, after 8 days 14 hours 05 minutes 50 seconds.

Sam Goodchild finished just over an hour later at 04:22 hrs after 3,219.86 nautical miles of an intense race between Les Sables d’Olonne and the Arctic Circle. Third was Violette Dorange at 05:23 hrs

Finishing order :

1st: Ambrogio Beccaria (Allagrande Mapei) Tuesday, June 16 at 3:07 AM.

2nd: Sam Goodchild (MACIF Santé Prévoyance): Tuesday, June 16 at 4:22 AM.

3rd: Violette Dorange (Initiatives-Coeur): Tuesday, June 16 at 5:23 AM.

4th: Elodie Bonafous (Association Petits Princes – Quéguiner): Tuesday, June 16 at 8:09 AM.

5th: Francesca Clapcich (11th Hour Racing): Tuesday, June 16 at 8:20 AM.

ETA Manu Cousin (Coup de Pouce): scheduled for Sunday, June 21.