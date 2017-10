World Cup Series - Racing cancelled

49er - 20 entries

1 GBR 1 "Dylan FLETCHER-SCOTT and Stuart BITHELL" 4 1 -8 5 1 19 11 pts

2 GBR 25 "James PETERS and Fynn STERRITT" 2 5 1 -9 8 25 16 pts

3 NZL 45 "Logan DUNNING BECK and Oscar GUNN" 6 (21.0) UFD 9 1 3 40 19 pts

49erFX - 9 entries

1 FRA 312 "Lili SEBESI and Albane DUBOIS" 1 2 1 -8 12 4 pts

2 JPN 728 "Sayoko HARADA and Sera NAGAMATSU" 3 1 "(10.0) OCS" 1 15 5 pts

3 ARG 19 "Victoria TRAVASCIO and Maria BRANZ" -5 3 5 2 15 10 pts

Laser Men - 50 entries

1 CYP 212431 Pavlos KONTIDES -7 4 3 2 16 9 pts

2 GBR 211407 Lorenzo Brando CHIAVARINI 3 -8 5 6 22 14 pts

3 AUS 199012 Tom BURTON 1 14 -32 3 50 18 pts

Radial Women - 35 entries

1 DEN 213927 Anne-Marie RINDOM 1 5 -22 2 30 8 pts

2 GRE 212289 Vasileia KARACHALIOU 4 4 1 -9 18 9 pts

3 BEL 208778 Emma PLASSCHAERT -16 1 4 6 27 11 pts

470 Men - 24 entries

1 JPN 7 "Tetsuya ISOZAKI and Akira TAKAYANAGI" 1 -7 2 10 3 pts

2 ITA 10 "Matteo CAPURRO and Matteo PUPPO" -14 4 1 19 5 pts

3 AUS 11 "Mathew BELCHER and William RYAN" 3 2 -11 16 5 pts

470 Women - 14 entries

1 POL 11 "Agnieszka SKRZYPULEC and Irmina MRÓZEK GLISZCZYNSKA" -3 1 2 6 3 pts

2 SUI 5 "Linda FAHRNI and Maja SIEGENTHALER" 1 3 -5 9 4 pts

3 ITA 74 "Benedetta di SALLE and Alessandra DUBBINI" 2 2 -12 16 4 pts

RS:X Men - 19 entries

1 SUI 36 Mateo SANZ LANZ 1 1 2 pts

2 CHN 12 Bing YE 5 2 7 pts

3 HKG 2 Ho Tsun LEUNG 3 5 8 pts

RS:X Women - 15 entries

1 JPN 72 Megumi KOMINE 2 -5 2 9 4 pts

2 HKG 4 Wai Yan NGAI 3 2 -12 17 5 pts

3 JPN 94 Fujiko ONISHI 5 -7 1 13 6 pts

Full results here

Follow Sailweb on Facebook - Click here

Follow Sailweb on Twitter - Click here



Gerald New - Sailweb

19 October 2017 7:07 GMT