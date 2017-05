470 European Championships - Titles decided

Light wind meant no medal race was possible in either the 470 Women or 470 Men.

So the overall standings give both Afrodite Zegers/Anneloes van Veen (NED) and Carl-Fredrik Fock/Marcus Dackhammar (SWE) their first ever European Championship titles.

470 Women - Final leaders

1. Afrodite Zegers/Anneloes Van Veen (NED-1) – 49 pts

2. Elena Berta/Sveva Carraro (ITA-6) – 56 pts

3. Agnieszka Skrzypulec/Jolanta Ogar (POL-11) – 62 pts

4. Amy Seabright/Anna Carpenter (GBR-7) – 70 pts

5. Noya Bar-Am/Nina Amir (ISR-11) – 76 pts

6. Silvia Mas Depares/Patricia Cantero Reina (ESP-18) – 76 pts

7. Benedetta Di Salle/Alessandra Dubbini (ITA-74) – 79 pts

8. Gil Cohen/Stav Brokman (ISR-311) – 84 pts

9. Jennifer Poret/Camille Hautefaye (FRA-14) – 85 pts

10. Nadine Boehm/Ann-Christin Goliass (GER-24) – 86 pts

470 Men - Final leaders

1. Carl-Fredrik Fock/Marcus Dackhammar (SWE-350) – 26 pts

2. Guillaume Pirouelle/Jeremie Mion (FRA-76) – 35 pts

3. Mathew Belcher/Will Ryan (AUS-11) – 36 pts

4. Jordi Xammar/Nicolas Rodriguez (ESP-44) – 40 pts

5. Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis (GRE-1) – 50 pts

6. Pavel Sozykin/Denis Gribanov (RUS-5) – 50 pts

7. Vasilis Papoutsoglou/Ioannis Orfanos (GRE-10) - 62 pts

8. Daichi Takayama/Kimihiko Imamura (JPN-4601) - 62 pts

9. Deniz Cinar/Ates Cinar (TUR-890) - 64 pts

10. Giacomo Ferrari/Giulio Calabro (ITA-757) - 71 pts

13 May 2017