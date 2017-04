Charlie Dalin winner of the Guy Cotten Trophy

Click image for a larger image

Dain finished the 270 nm coastal race in bright sunshine and a light breeze, 1 min 51 sec ahead of Erwan Tabarly FRA and Yann Elies FRA, 2 min 33 sec back in third.

Alan Roberts (Seacat Services) finished 19th of the 37 entries. Hugh Brayshaw (Offshore Academy 23) was 24th. Mary Rook (Inspire +) was 29th.

Bénéteau Solo Annual Championship Series - Round 2

1 - Charlie Dalin (Skipper Macif 2015) - arrivé à 10h17m12s - temps de course : 1j 2àh 21m

2 - Erwan Tabarly (Armor Lux) / écart au 1er : 1min51sec

3 - Yann Eliès (Groupe Queguiner - Leucémie Espoir) / écart au 1er : 2min33sec

4 - Adrien Hardy (Agir Recouvrement) - écart au 1er : 3min45sec

5 - Thierry Chabagny (Gedimat) - écart au 1er :8min31sec

6 - Benjamin Dutreux (Du Flocon à la Vague) - écart au 1er :9min49sec

7 - Nicolas Lunvent (Generali) - écart au 1er :10min27sec

8 - Alexis Loison (Custopol) - écart au 1er :16min54sec

9 - Gildas Mahé (Du talent mais pas d'argent) - écart au 1er :19min03sec

10 - Sébastien Simon (Bretagne CMB Performance) - écart au 1er :27min15sec

11 - Anthony Marchant (Ovimpex - Secours Populaire) - écart au 1er :27min57sec

12 - Arnaud Godard - Philippe (Faun Environnement) - écart au 1er:32min01sec

13 - Martin Le Pape (Skipper Macif 2017) - écart au 1er:32min29sec

14 -Jérémie Beyou (Beyou Racing) - écart au 1er:32min37sec

15 - Damien Cloarec (Saferail) - écart au 1er:33min16sec

16 - Justine Mettraux (TeamWork) - écart au 1er:38min49sec

17- Pierre Rhimbault (Bretagne-CMB Espoir)- écart au 1er:41min30sec

18- Damien Guillou(Ty Boat)écart au 1er:44min26sec

19 - Alan Roberts (Seacat Services) écart au 1er: 45min14sec

20 -Julien Pulvé (TeamVendée Formation) écart au 1er: 47min26sec

21 -Pierre Leboucher (Aragorn) écart au 1er: 54min22sec

22 -Vincent Biarnes (Guyot Environnement) - écart au 1er: 54min48sec

23 -Tanguy Le Turquais (Nibelis) - écart au 1er: 55min02sec

24 - Hugh Brayshaw (Offshore Academy 23) - écart au 1er: 57min43sec

25 - Xavier Macaire (Groupe SNEF) - écart au 1er : 59'08

26 - Simon Troel (NF Habitat) écart au 1er :1h01'17

27 - Milan Kolacek (Bohemia Praia) - écart au 1er :1h02'21

28 - Artur Prat (Les Perles de St Barth') - écart au 1er :1h03'52

29 - Mary Rook (Inspire +) - écart au 1er :1h05'42

30 - Cécile Laguette (Eclisse) - écart au 1er :1h08'44

31 - Yves Ravot (Hors La Rue) - écart au 1er :1h08'52

32 - Benjamin Augereau (Objectif La Solitaireà - écart au 1er :1h17'52

33 - Eric Delamare (Région Normandie) - écart au 1er : 1h29'35

34 - Marc Pouydebat (Cherche Sponsor) - écart au 1er : 1h35'05

35 - Axel de Blay (Botte Fondation Naho Consulting) - écart au 1er : 1h'58'42

36 - Tolga Pamir (Free Dom Services) écart au 1er : 2h00'24

