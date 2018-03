Extreme Sailing Series opens in Oman

Land Rover BAR Academy - Click image for a larger image

In the first of eight exceptionally tough events, 35 elite competitive sailors* will battle it out on the stunning Omani waters, striving for an Act 1 victory due to begin with four days of epic on-the-water racing in Muscat, Oman, from 14-17 March.

The teams will compete on board their super-fast foiling GC32 catamarans to prove themselves in the first stage of the world’s ultimate Stadium Racing championship, now in its 12th year.

Rejoining the BAR team is three-time Extreme Sailing Series champion Leigh McMillan, who will take the helm for Land Rover BAR Academy.

Racing for the GC32 event is scheduled to get underway on Wednesday 14 March from 14:00 local time (UTC+4).

The Flying Phantoms are scheduled to race daily from 10:00 local time (UTC+4), also on Wednesday 14 March.

GC32 Teams competing in Extreme Sailing Series™ - Act 1, Muscat, Oman:

Alinghi (SUI)

Co-skipper/Helm: Arnaud Psarofaghis (SUI)

Tactician/Mainsail Trimmer: Nicolas Charbonnier (FRA)

Headsail Trimmer: Nils Frei (SUI)

Bowman: Yves Detrey (SUI)

Foil Trimmer: Timothé Lapauw (FRA)

Land Rover BAR Academy (GBR)

Skipper/Trimmer: Will Alloway (GBR)

Helm: Leigh McMillan (GBR)

Float/Trimmer: Adam Kay (GBR)

Float/Trimmer: Mark Spearman (GBR)

Bowman: Oli Greber (GBR)

Oman Air (OMA)

Skipper/Helm: Phil Robertson (NZL)

Mainsail Trimmer: Pete Greenhalgh (GBR)

Headsail Trimmer: Stewart Dodson (NZL)

Bowman: Nasser Al Mashari (OMA)

Bowman: James Wierzbowski (AUS)

SAP Extreme Sailing Team (DEN)

Co-skipper/Tactician/Mainsheet: Rasmus Køstner (DEN)

Helm: Adam Minoprio (NZL)

Headsail Trimmer: Pierluigi de Felice (ITA)

Bowman: Richard Mason (GBR)

Trim Assist/Grind: Julius Hallström (SWE)

Team México (MEX)

Skipper/Foil Trimmer: Erik Brockmann (MEX)

Helm: Tom Phipps (GBR)

Mainsail Trimmer: Alex Higby (GBR)

Headsail Trimmer: Tom Buggy (GBR)

Bowman: Danel Belausteguigoitia (MEX)

*Two further teams competing in Act 1, Muscat, will be announced soon.

Flying Phantom competing - Act 1, Muscat, Oman:

Red Bull Sailing Team (AUT)

Helm - Olivia Mackay (NZL), Crew - Micah Wilkinson (NZL)

Idreya Zephyr Foiling (FRA)

Helm - Charles Hainneville (FRA), Crew - Pierre-Yves Durand (FRA)

EVO Visian ICL (GER)

Helm - Raphael Neuhann (GER), Crew - Elias Neuhann (GER)

Masterlan (CZE)

Helm - David Krizek (CZE), Crew - Zdenek Adam (CZE)

Flying Frogs (FRA)

Helm - Pierre Le Clainche (FRA), Crew - Arnaud Vasseur (FRA)

UON (POR)

Helm - José Cladeira (POR), Crew - Helder Basilio (POR)

Team France Jeune (FRA)

Helm - Solune Robert (FRA), Crew - Antoine Rucard (FRA)

Culture Foil (FRA)

Helm - Nicolas Ferellec (FRA), Crew - Théo Constance (FRA)

2018 Extreme Sailing Series :

Act 1, Muscat, Oman (14-17 March)

Act 2, GC32 World Championship, Lake Garda, Italy (24-27 May)

Act 3, Barcelona, Spain (14-17 June)

Act 4, Portugal (5-8 July)

Act 5, St Petersburg, Russia (9-12 August)

Act 6, Cardiff, UK (24-27 August)

Act 7, San Diego, USA (18-21 October)

Act 8, Los Cabos, Mexico (29 November-2 December)

Gerald New - Sailweb

13 March 2018 9:38 GMT