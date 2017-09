6mR World Championships - Day 2

Click image for a larger image

In the Open fleet, the Swiss boat, Phillippe Durr's Junior (2,2) takes a three point lead ahead of the CAN135 St Francis IX (4,1) of Andy Beadsworth.

In third place one point back is another Canadian entry, Ben Mumford's New Sweden (1,6).

In the Classic fleet, Spain's Bribón Gallant (3,3) of HM Don Juan Carlos de Borbón takes the lead with 11 points ahead of US81 Goose (5,6) who have 15 points.

In third place is N71 Flapper of Lars Guck (2,4) on 19 points.

6mR World Championships - Open Division (24 entries)

1 Open SUI 77 Junior 2 1 2 2 7 pts

2 Open CAN 135 St Francis IX 3 2 4 1 10 pts

3 Open CAN 129 New Sweden 1 3 1 6 11 pts

4 Open USA 127 Sting 4 7 5 5 21 pts

5 Open FIN 78 Evelina 6 4 8 4 22 pts

6 Open GBR 94 Wildcat II 12 5 9 8 34 pts

7 Open SUI 132 Sophie II DSQ 10 3 3 41 pts

8 Open SWE 114 Notorious 8 9 10 15 42 pts

9 Open SUI 118 Courage 11 11 7 18 47 pts

10 Open US 122 Capriccio 5 17 12 14 48 pts

6mR World Championships - Classic Division (21 entries)

1 Classic E 16 Bribón Gallant 2 3 3 3 11 pts

2 Classic US 81 Goose 3 1 5 6 15 pts

3 Classic N 71 Flapper 11 2 2 4 19 pts

4 Classic US 87 May Be VII 4 6 1 10 21 pts

5 Classic KC 19 Saskia II 9 4 4 5 22 pts

6 Classic US 73 Saga 1 8 13 7 29 pts

7 Classic US 55 Lucie 6 7 9 8 30 pts

8 Classic FIN 12 Fridolin 7 10 17 1 35 pts

9 Classic US 96 Hanko III 5 9 8 13 35 pts

10 Classic US 83 Llanoria 10 13 6 9 38 pts

Gerald New - Sailweb

19 September 2017 9:29 GMT