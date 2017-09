6M World Championship set for Vancouver this weekend

Click image for a larger image

Michael Downie is the video producer for the event and has been looking at hte class to see just what a 6m is and how you race them !

World Cup racing begins on Sunday 17 September.

Six Metre World Championship 2017 - 45 Registered Boats

CAN 107 Max'inux Open Peter Wealick Royal Vancouver YC CAN

CAN 108 St Francis VII Open Hart Buck Royal Vancouver YC CAN

CAN 111 Blade Open Steve Kinsey Royal Vancouver YC CAN

CAN 123 Finnegan Open Thedy Schmid Yacht Club Romanshorn YCRo SUI

CAN 129 New Sweden Open Ben Mumford Royal Vancouver YC CAN

CAN 135 St Francsi IX Open Andy Beadsworth Royal Thames YC GBR

E 16 Bribón Gallant Classic HM Don Juan Carlos de Bórbon Real YC Náutico de Sanxenxo ESP

FIN 12 Fridolin Classic Peter Åstrand Åländska Segelsällskapet FIN

FIN 78 Evalina Open Henrik Andersin Nylandska Jaktklubben FIN

GBR 52 Mena Classic Violeta Alvarez Royal Yacht Squadron GBR

GBR 90 Lyonesse Open Robert Leigh-Wood Royal Yacht Squadron GBR

GBR 94 Wildcat II Open Fraser McMillan Royal Victoria YC CAN

KC 12 Ca Va Classic Sir Robert Owen & Dick Stolp Royal Yacht Squadron GBR

KC 19 Saskia II Classic Lars Grael Rio de Janeiro YC BRA

KC 26 Kisita II Classic Paul Faget Saltspring Island SC CAN

KC 79 Starwagon Classic Nigel Ashman Kitsilano YC CAN

N 71 Flapper Classic Lars Guck Royal Hong Kong YC HKG

N 80 Elisabeth X Classic Ossi Paija Helsingfors Segelsällskapet FIN

NZL 2 Nuvolari Open Ron Holland RNZYS NZL

SUI 118 Courage Open Reinhard Suhner Segler Vereinigung Bottighofen SUI

SUI 132 Sophie II Open Hugo Stenbeck RVB Regattaverein Brunnen SUI

SUI 77 Junior Open Phillippe Durr Club Nautique Versoix SUI

SWE 114 Notorious Open Claes Henningsson KSSS SWE

US 100 St Francis V Open David A Linger CYC Seattle USA

US 107 Frenzy Open Jon E Bjornerud Seattle YC USA

US 122 Capriccio Open Gary Philbrick Seattle YC USA

US 40 Saleema Classic Steve White Royal Vancouver YC CAN

US 51 Totem Classic Jesse Smith New York YC USA

US 55 Lucie Classic James A Hilton St Francis YC USA

US 65 Challenge Classic Michael Durland US Sailing USA

US 72 Lulu Classic Ismo Hentula Helsingfors Segelsallskap FIN

US 73 Saga Classic Eric Bentzen Port Madison YC USA

US 81 Goose Classic Eric Jespersen Port Madison YC USA

US 83 Llanoria Classic Leigh Andrew Royal Vancouver YC CAN

US 87 May Be VII Classic Dennis Conner San Diego YC USA

US 90 Fokus III Classic Don Crossley Royal Vancouver YC CAN

US 96 Hanko III Classic Thomas Kuhmann Bayrischer YC GER

USA 102 Pacemaker Open Adam Travis Henley Port Madison YC USA

USA 112 Ranger Open Dana E Olsen Port Madison YC USA

USA 114 Scallywag Open Craig Healy St Francis YC USA

USA 118 Arunga Open Robert Cadranell St Francis YC USA

USA 124 Bear Open Andy Parker Port Madison YC USA

USA 126 Scoundrel Open Eliza Richartz St Francis YC USA

USA 127 Sting Open Russ Sylvestri St Francis YC USA

USA 43 Sprig Classic Greg Stewart San Diego YC USA

