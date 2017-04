Melges 20 - Opening day in Porto Venere

Click image for a larger image

Thirty-two crews are taking part.

Prosikhin with tactics Michele Ivaldi of Italy had a 6, 1, 1 scoreline to lead by two points from Achille Onorato ITA (tactics Cameron Appleton NZL) who won the opening race.

In third place is Corrado Agusta ITA (tactics Gabri Zandona ITA) who is 11 points off the lead after a 3, 12,4 score.

In the Corinthian division, Marina Kaverzina (20 overall) on Marussia leads the pack. Andrea Onnis aboard Erix 2 is second, and Germany's Florian Rixner aboard Mojito is third.

The long Melges 20 World League schedule includes 16 events over three different continents.

Melges 20 - World League European Division - Event 1

1. NIKA, RUS261, Vladimir Prosikhin - 6 -1 -1 ; 8 pts

2. MASCALZONE LATINO JR, ITA23, Achille Onorato - 1 -4 -5 ; 10 pts

3. COIMMVEST, MON081, Corrado Agusta - 3 -12 -4 ; 19 pts

4. CARS 167, AUS167, Rodney Jones - 13 -2 -7 ; 22 pts

5. CAMAY, ITA149, Lauro Bonora - 12 -8 -2 ; 22 pts

6. LEVIATHAN, RUS289, Vadim Yakhinson - 4 -11 -9 ; 24 pts

7. MAG TINY, POL264, Krzysztof Krempec - 5 -13 -8 ; 26 pts

8. TNT, RSA219, Tina Plattner Tony Norris - 2 -16 -10 ; 28 pts

9. MAOLCA, ITA270, Manfredi Vianini Tolomei - 11 -5 -12 ; 28 pts

10. RAYA, MON301, Matteo Marenghi Vaselli - 10 -3 -17 ; 30 pts

11. VICTOR, RUS275, Alexander Novoselov - 9 -10 -15 ; 34 pts

12. RUSSIAN BOGATYRS, RUS296, Igor Rytov - 7 -7 -22 ; 36 pts

13. ASANTE SANA, ITA106, Claudio Dutto - 26 -6 -6 ; 38 pts

14. PIROGOVO, RUS2, Sergey Kuznetsov - 24 -15 -3 ; 42 pts

15. MEZZALUNA, ITA192, Marco Franchini - 8 -9 -26 ; 43 pts

16. ELF , RUS185, Sergey Sobolev - 16 -14 -19 ; 49 pts

17. no name, RUS184, Pavel Grachev - 17 -23 -11 ; 51 pts

18. STARTELEKOM, POL208, Waldemar Salata - 27 -18 -14 ; 59 pts

19. ARCORA, USA401, Kalomeni Orel - 22 -22 -16 ; 60 pts

20. 4 SALE, ITA183, Manlio Carlo Soldani - 21 -28 -13 ; 62 pts

21. MARUSSIA, RUS156, Marina Kaverzina - 14 -20 -29 ; 63 pts

22. CONTIOUS, JPN277, Norikatsu Aizawa - 18 -17 -30 ; 65 pts

23. G3B SAILING TEAM MENDIETA, ITA181, Luigi Giannattasio - 20 -27 -18 ; 65 pts

24. GONE SQUATCHIN, ITA104, Pietro Loro Piana - 15 -29 -24 ; 68 pts

25. VANITE, ITA152, Mario Aquila - 23 -21 -25 ; 69 pts

26. ALEX TEAM, RUS137, Alexander Mikhaylik - 25 -24 -23 ; 72 pts

27. SYNERGY GT, MON713, Valentin Zavadnikov - 19 -26 -28 ; 73 pts

28. ERIX 2, ITA10, Andrea Onnis - 29 -25 -21 ; 75 pts

29. EVINRUDE, ITA206, Emanuele Savoini - 33 -19 -27 ; 79 pts

30. MOJITO , GER161, Florian Rixner - 28 -33 -20 ; 81 pts

31. ERIX 1, ITA109, Federico Terenzani - 30 -30 -31 ; 91 pts

32. INTERMEZZO, SWE202, Johannes Lind-Widestam - 33 -33 -33 ; 99 pts

8 April 2017 6:32 GMT