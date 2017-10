29er Eurocup - Revil and Guevel take lead

Revil and Guevel top the leader board going into the final day. Second are Kasper Nordenram and Linus Berglund of Sweden with Britain's Nick Robins and Billy Vennis-Ozanne in third place.

Former leaders Freye Black and Millie Aldridge drop back to 14th overall, while James Hammett and John Mather remain in fifth, and Freddie Peters and Elliott Wells are eighth.

1. FRA 11 Theo REVIL, Maschio, Gautier GUEVEL, U19, CNBPP 11,0 PTS

2 SWE 2665 Nordenram Kasper, Maschio, Berglund Linus, U19, Ljs 17,0 PTS

3 GBR 14 Robins Nick, Maschio, Vennis-Ozanne Billy, U19, HISC 24,0 PTS

4 NOR 2662 Berthet Mathias, Maschio, Franks-Penty Alexander, U19, KNS 28,0 PTS

5 GBR 2344 Hammett James, Maschio, John Mather, Hayling Island SC 32,0 PTS

6 FIN 2544 Ronja Grönblom, Femmina, Ehrnrooth Sara, U19F, HSS 34,0 PTS

7 RUS 2719 LAZDIN DMITRY, Maschio, ARASLANOV DMITRII, U19, KRESTOVSKY OSTROV 36,0 PTS

8 GBR 2139 Peters Freddie, Maschio, Wells Elliott, U19, HISC 39,0 PTS

9 FIN 2032 Odrischinsky Elias, Maschio, Oliver Silén Silén, U19, NJK 44,0 PTS

10 SLO 2706 Verderber Rok, Maschio, Semelbauer Klemen, U19, YCPortoroz 47,0 PTS

11 NED 2349 Postma Lars, Maschio, Schep, U19, KNZ&RV Muiden 47,0 PTS

12 FIN 2156 Korhonen Ville, Maschio, Berner Robin, U19, BS 51,0 PTS

13 HUN 2518 Máté Jeney, Maschio, De Jonghe Arthur, U19, SVE 59,0 PTS

14 NED 2484 Usman Ismene, Femmina, Karsenbarg Svea, U19, Braassem 61,0 PTS

15 NOR 2641 Dahl Andersen Pia, Femmina, Edland Nora, U19F, Royal Norwegian Yacht Club 63,0 PTS

16 GBR 2336 Black Freya, Femmina, Aldridge Millie, U19, Hayling Island SC 64,0 PTS

17 DEN 2129 Fomsgaard Frederik, Maschio, Fuglbjerg Mads, U19, Aarhus Sejlklub 65,0 PTS

18 USA 2633 Shelley Ripley, Maschio, Gramm Severin, U19, CRYC 68,0 PTS

19 FRA 2621 SALVAGE NICOLAS, Maschio, DEPERY THIMOTEE, U19, LA PELLE 70,0 PTS

20 NOR 2319 Dahl Andersen Emilie, Femmina, Edland Maren, U19F, Royal Norwegian Yacht Club 71,0 PTS

21 BRA 1797 Carvalho Gustavo, Maschio, Carvalho Eduardo, YCB 71,0 PTS

22 GBR 2343 Fellows Isabelle, Femmina, Sturrock Anna, U19F, Yealm Yacht Club 75,0 PTS

23 HUN 2488 Kocsis Balint, Maschio, András Pavlik, U19, SVE 76,0 PTS

24 RUS 2720 Novikova Zoya, Femmina, Sabirova Diana, U19, YC KRESTOVSKY OSTROV 77,0 PTS

25 GER 1909 Steuerer Florian, Maschio, Moritz Fiebig, U19, Augsburger Segler Club 80,0 PTS

26 ITA 2622 BOLETTI GIOVANNI, Maschio, TORCHIO NICOLA, U19, S.C.GARDA SALO' ASD 80,0 PTS

27 POL 2352 Mikolaj Chlopek, Maschio, Mateusz Kruczynski, U19, YKP Gdynia 82,0 PTS

28 FRA 2704 Maïwenn JACQUIN, Femmina, PERCHERON Enora, U19F, SNO Nantes 87,0 PTS

29 GER 1786 Mueller Valentin, Maschio, Ulrich Ole, U19, BYC 93,0 PTS

30 RUS 2636 DANIIL USACHEV, Maschio, VLADIMIR LOGINOV, U19, Krestovsky Ostrov 93,0 PTS

Gerald New - Sailweb

28 October 2017 19:24 GMT