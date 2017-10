Rooster RS Aerocup - Lost in Transmission

Click image for a larger image

So for those who were not there here are the final positions.

RS Aero 5

1 GBR 2130 SARGENT KATE LEE ON SOLENT 7,0 pts

2 IRL 2387 VAN MAANEN ROY GREYSTONES 15,0 pts

3 GBR 1502 HARVEY JON KEYHAVEN 20,0 pts

4 NED 2349 VAN DEN BOOGAARD KARLIJN ZEILSCHOOL AALSMEER 32,0 pts

5 ITA 11 ARIOLI TIZIANO CVCE LUGANO 34,0 pts

6 GBR 89 DHONAU LEZ WARSASH 35,0 pts

7 GBR 1594 ARCHER JULIE ULLSWATER 45,0 pts

8 GBR 2100 WILLIS JULIE LYMINGTON TOWN 46,0 pts

9 GBR 1264 CRAVEN JACKIE YORKSHIRE DALES 49,0 pts

10 SUI 1941 SCHEU ULLI CVCE LUGANO 68,0 pts

11 GBR 2225 MCKEOWN JOHN LANCING 70,0 pts

12 GBR 1650 OLSON SHONA ABERDEEN & STONEHAVEN 83,0 pts

RS Aero 7

1 GBR 2093 BARTON PETER LYMINGTON TOWN 13,0 pts

2 ITA 1005 ZENI PATRICK FRAGLIA VELA MALCESINE 14,0 pts

3 IRL 2414 MCMAHON PAUL HOWTH 15,0 pts

4 GBR 2415 HERBERT NEVILLE ROYAL LYMINGTON 30,0 pts

5 GER 1723 WALTHER MARCUS DSCL FRANKFURT 48,0 pts

6 GER 1903 BARTHEL JULIANE SC DUMMER 48,0 pts

7 FRA 2417 WOODCOCK TIMOTHY CV MULHOUSE 51,0 pts

8 GBR 2420 GEORGE BEN LYMINGTON TOWN 56,0 pts

9 ITA 1886 FOSCHINI GABRIELE VELA CLUB DESENZANO 58,0 pts

10 GBR 2157 ROLFE NIGEL BURGHFIELD 58,0 pts

11 AUS 2386 STEPHINSON PETER MIDDLE HARBOUR SYDNEY 60,0 pts

12 POR 2114 GAMBOA FERNANDO LEE ON SOLENT / CDPA 68,0 pts

13 RUS 1017 IVANOVSKIY VLADISLAV ST. PETERSBURG 68,0 pts

14 GBR 2353 LOCKEY KEITH ULLSWATER 79,0 pts

15 GBR 2162 CHAPLIN PETER BURGHFIELD 80,0 pts

16 GBR 2318 THORNE KARL LYMINGTON TOWN 81,0 pts

17 GBR 2146 CRAVEN NICK YORKSHIRE DALES 117,0 pts

18 GBR 1071 MARKHAM ALAN UPPER THAMES 129,0 pts

19 GER 1524 TECHEN HOLGER DSCL FRANKFURT 135,0 pts

20 USA 2315 DUBOIS DOUGLAS US SAILING 138,0 pts

21 NED 2373 OLSON JOHN ABERDEEN & STONEHAVEN 143,0 pts

22 GBR 1370 SAQUI MIKE CARSINGTON 146,0 pts

23 USA 8 WENDT BUFF TRUCKEE MONTANE 148,0 pts

24 GER 1909 DOMRES JORN SV HARLEBUCHT 153,0 pts

25 GBR 1332 RYLEY NICK ROYAL LYMINGTON 172,0 pts

26 FRA 1840 FLECHET DAVID CV MULHOUSE 172,0 pts

27 GER 1369 GAEHRKEN PETER SG MANCHING 175,0 pts

28 AUS 2317 GILES ANDREW LAKE CULLULLERAINE 183,0 pts

RS Aero 9

1 GBR 1551 WILLIS LIAM LYMINGTON TOWN 7,0 pts

2 GBR 1806 MAGUIRE SIMON LYMINGTON TOWN 14,0 pts

3 NED 1833 DE LANGE HARMON WV NIEUWE MEER 21,0 pts

4 SWE 2390 SANDSTROM THOMAS SS STOCKHOLM 24,0 pts

5 GBR 40 DANIELS NICK WARSASH 32,0 pts

6 GBR 2001 WILLIS KEITH LYMINGTON TOWN 35,0 pts

7 GBR 44 WATSON GORDON WARSASH 55,0 pts

8 GBR 2368 HOOD JIM LYMINGTON TOWN 56,0 pts

9 AUS 9 GILES ANDREW LAKE CULLULLERAINE 63,0 pts

23 October 2017 8:56 GMT