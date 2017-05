Solo - Magic Marine Nation's Cup - Day 1 results

Sims won the first two races, tracked by Andy Davis, with Andy Tunnicliffe taking third in the first race and Oliver Davenport third in the second.

Into the final race of the day and it was Davis who finally got his race win, with Sims in second and Tom Lonsdale taking third to come back after a black flag in race 2.

Best placed for the local sailors was Peerke Kortekaas (19,20,6) in tenth overall.

Solo - Magic Marine Nation's Cup after day 1 and 3 races



1 GBR 5722 Michael Sims 4,0 pts 1 1 2

2 GBR 5597 Andy Davis 5,0 2 2 1

3 GBR 5639 Andy Tunnicliffe 16,0 3 4 9

4 GBR 5691 Guy Mayger 18,0 5 6 7

5 GBR 5737 Oliver Davenport 21,0 8 3 10

6 GBR 5712 Chris Brown 21,0 9 7 5

7 GBR 5652 M J Gifford 34,0 13 5 16

8 GBR 5732 Oli Wells 38,0 16 14 8

9 GBR 5645 Ian Hopwood 44,0 20 11 13

10 NED 613 Peerke Kortekaas 45,0 19 20 6

11 GBR 5608 Steve Ede 45,0 18 15 12

12 GBR 5606 Andy Hutchinson 46,0 12 12 22

13 GBR 5130 Mark Lee 49,0 14 17 18

14 GBR 5602 Keith Milroy 50,0 25 10 15

15 GBR 5707 Nigel Davies 51,0 28 9 14

16 GBR 5300 Doug Latta 56,0 6 16 34

17 GBR 5444 Graham Cranford Smit 57,0 17 19 21

18 NED 544 Gilles De Combe 58,0 34 13 11

19 GBR 5656 Kevan Gibb 59,0 4 35 20

20 GBR 5730 Vincent Horey 59,0 22 18 19

21 GBR 5651 Lawrence Creaser 62,0 10 8 44

22 GBR 5586 Matthew Frary 68,0 11 28 29

23 NED 541 Sijbrand Jongejans 74,0 23 25 26

24 GBR 5705 Tom Lonsdale 77,0 7 bfd 3

25 GBR 5745 Andy Fox 81,0 29 27 25

26 GBR 5455 Mark Maskell 82,0 21 24 37

27 GBR 5695 Ian Ingram 83,0 15 32 36

28 NED 611 Anton Kok 83,0 27 29 27

29 SUI 5363 Ian Houston 92,0 33 21 38

30 GBR 5583 Martin Frary 95,0 24 bfd 4

31 NED 550 Jacques Metaal 97,0 26 26 45

32 NED 587 Claar van der Does 99,0 36 23 40

33 NED 618 Jan Kuik 100,0 54 22 24

34 NED 575 Ted Bakker 101,0 38 30 33

35 NED 594 Norbert Zonneveld 105,0 35 39 31

36 GBR 5507 Nigel Pybus 106,0 32 44 30

37 NED 600 Marleen Gaillard 108,0 31 36 41

38 NED 610 Roel den Herder 112,0 47 33 32

39 NED 580 Arnold Jippes 113,0 42 48 23

40 NED 545 Armand de la Rie 124,0 40 bfd 17

41 GBR 5689 Rob Cook 125,0 30 bfd 28

42 GBR 5604 John Colegrave 129,0 45 49 35

43 NED 553 Pieter Jelle Jongeja 129,0 41 37 51

44 NED 622 Jan Arends 130,0 49 38 43

45 NED 606 Klaas de Vries 130,0 44 47 39

46 GBR 5627 David Parkin 132,0 43 43 46

47 NED 583 Roel Bakker 134,0 46 46 42

48 GBR 6000 Patrick Burns 136,0 55 31 50

49 NED 567 Robert Wit 138,0 50 40 48

50 NED 6 Arnd Wolvetang 140,0 39 34 bfd

51 NED 534 Bart van Aggele 143,0 53 41 49

52 GBR 5687 Simon Maskell 148,0 48 53 47

53 NED 582 Mark Wildenberg 149,0 37 45 bfd

54 NED 601 Marc Dieben 154,0 51 51 52

55 NED 620 Dick van der Zee 162,0 61 42 59

56 NED 560 Peter van Santen 162,0 57 50 55

57 NED 597 Henk Scholte 166,0 58 55 53

58 NED 609 Anja Koldewijn 167,0 59 52 56

59 NED 574 Hedser Dijkstra 171,0 60 57 54

60 NED 511 Peter Jansen 177,0 52 58 dns

61 GBR 5509 Duncan Peace 177,0 63 54 60

62 NED 607 Jaap Borra 179,0 56 56 dnc

63 GBR 5064 Mike Davenport 181,0 64 59 58

64 NED 586 Ton Vos 184,0 dnc 60 57

65 NED 599 Yme Bosma 196,0 62 dnc dnc

66 GBR 5654 Lee Tennant 201,0 dnc dnc dnc

Gerald New - Sailweb

5 May 2017 17:51 GMT