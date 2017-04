GBR Optimists at Garda Country Cup

Click image for a larger image

Mueller with 7-2-2 placed first, followed by the Britain's William Heathcote, who started with a victory and placed 11th and 3rd in the other two races.

Twenty-five countries participated in the regatta.

This event organized by Fraglia Vela Riva precedes the Lake Garda Optimist Open Meeting.

One representative for each country was allowed to compete.

Optimist Country Cup

1. GER 1170 MUELLER VALENTIN, Maschio, BAYERISCHER YC 11,0 pts

2. GBR 6410 HEATHCOTE WILLIAM, Maschio, RLYM YC 15,0 pts

3. ITA 8821 CESANA MATTIA, Maschio, FRAGLIA DELLA VELA RIVA 15,0 pts

4. NOR 3919 BERTHET MARKUS AUGUST, Maschio, ROYAL NORWEGIAN YC 20,0 pts

5. MEX 1007 RIQUELME BECKMANN SEBASTIAN, Maschio, CN EL BALIS / LOS CAB 21,0 pts

6. DEN 8557 DEHN-TOFTEHØJ JENS-CHRISTIAN, Maschio, ROYAL DANISH YC 22,0 pts

7. FIN 1108 ORMIO ELLEN, Femmina, HSK 23,0 pts

8. BER 1010 KEMPE SEBASTIAN, Maschio, BODA 25,0 pts

9. ESP 2130 MARTIN ALEX, Maschio, CN MASNOU 25,0 pts

10. RUS 169 LAZDIN DMITRY, Maschio, SHOR 1, DRUZHBA 26,0 pts

11. SWE 4711 WESTERLIND MARIUS, Maschio, 4K 34,0 pts

12. TUN 172 YOUSSEF OMRANE, Maschio, CN DE SIDI BOU SAID 38,0 pts

13. CZE 66 KRSICKA MICHAL, Maschio, YC CERE 40,0 pts

14. TUR 1290 OZTUNCEL MUSTAFACAN, Maschio, A.R.M. URLA SC. 42,0 pts

15. HUN 1310 CARRA CHIARA LISA, Femmina, BYC 46,0 pts

16. EST 234 OUNAP ANGELIINA MARIA ISABEL, Femmina, PJK 52,0 pts

17. THA 1643 GAVIN JADE, Femmina, RVYC 54,0 pts

18. LTU 435 STRELCIUNAS VEJAS, Maschio, BANGPUTYS 54,0 pts

19. CAN 1310 MACAULAY JACKSON, Maschio, RNSYS 56,0 pts

20. USA 19797 MC INNIS EMMA, Femmina, CORPUS CHRISTI YC 56,0 pts

21. POL 1828 KOSMALSKI PATRYK, Maschio, CHKZ CHOJNICE 57,0 pts

22. BRA 3617 ZEITONE GUIMARAES EDUARDO, Maschio, CNC CN CHARITAS 57,0 pts

23. LAT 137 CIBULE ELZA, Femmina, RYC 59,0 pts

24. UKR 2919 GUMENKO YURII, Maschio, BLACK SEA YC ODESSA 66,0 pts

25. SUI 1725 HUBER LYNN, Maschio, RCO 70,0 pts

Follow Sailweb on Facebook



G New

13 April 2017 6:54 GMT