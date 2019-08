That Was Cowes Week That Was – Final Results

Friday’s racing in an increasing south-southwesterly breeze determined the overall class winners at Cowes Week, as well as those for Black and White groups and the whole regatta.

James Wilson and Ed Peel’s Redwing Quail posted a perfect scoreline to win the class, White Group and Cowes Week overall.

Giovanni Belgrano’s 80-year-old 38ft Laurent Giles classic Whooper showed mastery in IRC Class 6 all week, with a performance that also earned victory overall in Black Group.

A low cloud base forced the cancellation of the RAF Typhoon display scheduled for this evening, but the fireworks, sponsored by Red Funnel as a celebration of the ferry company’s 50-year-old Hi-Speed service, went ahead as planned.

Although the series points have now been concluded, racing concludes Saturday with Cowes Town Regatta.

Cowes Week Final Leading overall results

Cowes Week Final Leading overall results

Black Group Overall

1, WHOOPER (Giovanni Belgrano)

2, JACK RABBIT (Caroline van Beelen & Rutger Krijger)

3, YES! (Adam Gosling)

4, ZIGGY (Kevin Downer)

5, DRUMBEAT (Eldred Himsworth)

6, 42 SOUTH (Mark Rijkse)

7, ELAINE AGAIN (Mike Bridges)

8, TENZING (Simon Stevenson)

9, STILETTO (John Barrett & Paul Woodward)

White Group Overall

1, QUAIL (James Wilson)

2, BERTIE (Alistair Barter)

3, PANTHER 3 (Alex Downer)

4, LEGS ELEVEN (Paul Fisk)

5, JOLLY ROGER (Tom Abrey, Matt Reid, Bruno Van Dyke (D1-2), Matt Hanaby (D3)

6, ZELIA (Geoff Dixon)

7, DEFENDER (Jeremy Preston, Robert Laird, Andrew Armstrong)

Triple Crown

1, JETHOU (Sir Peter Ogden)

2, E1 (Johannes Schwarz)

IRC Class 0

1, 42 SOUTH (Mark Rijkse)

2, GLADIATOR (Tony Langley)

3, REDSHIFT (Ed Fishwick)

4, ARABELLA (Niall Dowling)

5, BARAKA GP (Family de Graaf)

6, AQUIS GRANUS IV (Gerhard Henssen)

7, VAN UDEN (Gerd-Jan Poortman)

8, FURIOSA (Rolf Relander)

9, ZEPHYR (Steve Cowie)

10, CHALLENGER (Chris Stanmore-Major)

IRC Class 1

1, KANREKI (Mr & Mrs Russell Peters & family)

2, K-FORCE (Jan de Kraker)

3, FARGO (Bertie Bicket)

4, LEELOO (Harold Vermeulen)

5, GALLIVANTER (Tor McLaren)

6, TUTIMA (Kirsten Harmstorf-Schoenwitz)

7, ECLECTIC (Colin Campbell)

8, PATA NEGRA (John Woodman, Malcolm Hollis LLP)

IRC Class 2

1, YES! (Adam Gosling)

2, MCFLY (Tony Mack)

3, SWEENY (Hans Zwijnenburg/Martijn Worseling)

4, JOURNEY MAKER II (Chris Jones and Louise Makin)

5, JUNO (Christopher Daniel)

6, SAILMON (K. Coster)

7, XINSKA (Bernard Olesinski, Rupert Morgan)

8, RUMBLEFLURG (Ian Schenkel & David Cummins)

9, KESTREL (Simon Bamford)

10, COBRA (Mike Blair)

IRC Class 3

1, STILETTO (John Barrett & Paul Woodward)

2, SAILPLANE BUCKETLUST (Joe and Rob Bottomley)

3, TILT RACING (Alex & Andy Moore)

4, LA REPONSE (Andrew McIrvine)

5, DUSTY P (Richard Patrick)

6, OPTIM’X (Frank LANG)

7, OLYMPIA’S TIGRESS (Susan Glenny)

8, SKYLANDER (Dmitry Kondratyev)

9, PYR-SUNSET (Performance Yacht Racing)

10, BORDIER UK GALAHAD (Bordier UK Galahad)

IRC Class 4

1, LEON (David Franks)

2, XANABOO (B Huber)

3, INCOGNITO (Paul McNamara)

4, DAVANTI TYRES (Marie Claude Heys)

5, HAPPY DAIZE (Team Knight Build)

6, NJO SAILS (Nicky & Tim Octon)

7, REVIVE (Paul Farrands)

8, MRS FRECKLES (Lena Having & Eivind Boymo-Malm)

9, SHADOWFAX (David Rolfe & Steve Bromley)

10, WESTBASE (Sacha Kakad)

IRC Class 5A

1, ELAINE AGAIN (Mike Bridges)

2, WINSOME (Harry J. Heijst)

3, TONTIN PUPS (Borghijs Ronsyn)

4, JET (James & John Owen)

5, MUSK-OX (Neville Devonport)

6, MALICE (Mike Moxley)

7, COBRA (M. Green & P. Thomas)

8, JANGADA (Richard Palmer)

9, ACHERON (Chris Masterson)

10, SABRIEL JR (Dianne & Dirk van Beek)

IRC Class 5B

1, J’RONIMO (David Greenhalgh)

2, NIGHTJAR (Banks, Overstall & Searle)

3, SAMURAI J (Andy Knowles & Alan Macleod)

4, 2XS (Aindriu McCormack)

5, FRANK 3 (Olly & Sam Love)

6, JAYWALKER (Bob and Jon Baker)

7, INDULJENCE (Nick & Adam Munday)

8, JUMBLESAIL 2 (Rachel, Robert & David Hunt)

9, JACKDAW (Rob Salter & Friends)

10, SAM (Peter Hopps, Hilary Cook & Serena Alexander)

IRC Class 6

1, WHOOPER (Giovanni Belgrano)

2, GR8 BANTER (Handley James Families)

3, STAN THE BOAT (Toby Gorman)

4, WORKOUT (Jeff Worboys)

5, SCALLION (Martin Moody & Cara Golden (Whiteley Village Vets))

6, FEARNOUGHT (Michael Jones)

7, PROSPERO OF HAMBLE (Allan Fraser)

8, CRAKAJAX (Richard Hollis)

9, SPIRIT OF KUDU (Mark Watkins)

10, MOONSHINE (Andy Keeling)

IRC Class 7

1, ZIGGY (Kevin Downer)

2, KALLISTA (Chris Halewood)

3, JOEY (Ollie Smyth)

4, WHITE MAGIC (Tom Hill)

5, WASP (Luke Goodall)

6, LA VIE EN ROSE (Craig & Emma Dymock)

7, MINX (James Jopling & Euan Welsh)

8, EEYORE (Jo Richards)

9, EROS (Greig City Academy)

10, RAGTIME 2 (Tony Newberry)

Contessa 32

1, DRUMBEAT (Eldred Himsworth)

2, BLANCO (Ray Rouse)

3, ANDAXI (Donna & Martin Rouse-Collen)

4, MARY ROSE TUDOR (Ed Bell)

5, GUALIN (Rob Duke, Oli Donaghy & Rupert French)

6, PERSEPHONE (Mark Tyndall)

7, NIMBUS (Charles Hill)

8, CARINOSA (Jo & Keith Sammons)

9, COHKAREK (Tim Devlin)

10, STARSTREAK (Roger Shinton)

Cruiser (Div A)

1, BABY X (Charles Esse)

2, ZEPHYR (Lord Michael Grade)

3, PANTHER (James Stableford)

4, EAGER (Chris Cecil-Wright)

5, LUTINE PIONEER (James Close)

6, TIAKI (Charles Youngman)

7, INDIA (Emre Derman)

8, SPIRITWALKER (Steve Masters)

9, DESPERADO (Richard Loftus)

10, RUNAWAY (Norman Chessman)

Cruiser (Div B)

1, ANTICIPATION (Pete Newlands)

2, SUSIMI II (Michael Carrington)

3, TIDERACE (Andrew & Muriel Norton)

4, ARCADIAN (Anne Jackson & Simon Grigg)

5, JANBO ()

6, SOLID AIR (Richard Strong)

7, SKYFALL (Matthew Hunt)

8, RATATOSK (Prof Adam Beaumont)

9, MINX 4 (Jonathan Gardiner)

10, DOTTY DOT (Clive Cutler)

Cruiser (Div C)

1, PANDA OF HAMBLE (Will Smyth & James Barnes)

2, HAGGIS 2 (Andrew & Rebecca Buchanan)

3, CHATTERBOX (Simon & Julia Bowes)

4, SEA SHANTY (David Neville)

5, DABRA (Ian Miller)

6, GLADEYE (Maj PJR Chishick)

7, SCANDAL (Nick Hampton)

8, REACH 4 THE WIND (Team Reach 4 the Wind)

9, FLUTE (Andrew Haining)

10, PHOENIX TOO (Mark Hammond)

Cruiser (Div D)

1, JALO 1 (Jarkko Havas)

2, STAR-BORN 4 (Peter Dickson & Andrew Yates)

3, TUDOR ROSE (Ian Cooke)

4, SCIUMA (Gavin Orde)

5, BLUE VIKING (Andrew Yates)

6, ARUN ROCKALL (Mark Attrill)

7, BILLY BOAT (A D Bennett)

8, MOONWOLF (Steve Reeves)

9, WRIGHT ON (Ian Forshew, Nick Forshew, James Reeves & Baz Bignell)

Daring

1, DEFENDER (Jeremy Preston, Robert Laird, Andrew Armstrong)

2, DAUNTLESS (Giles Peckham, Milo Carver, Richard Romer-Lee, Jane Peckham)

3, DIVISION BELLE (Richard Ottaway)

4, DYNAMITE (Acland / Stride / Mathews)

5, DANCER (Kim Orchard, Mary Ganczakowski, Laurence Orchard, Tristan Or)

6, STREAK (Hamish Janson, George Dibben & Malcolm Lofts)

7, DIAMOND (Mike Fox)

8, DARLING (Bob Gatehouse, Robin Pegna, Carron Snagge)

9, AUDAX (Roger Marwood & Helen Bulbeck)

10, DEFIANT (Charles Perry)

Diam 24

1, BUZZ FLUID BOAT SERVICES (Phil Cotton)

2, SOFIA 3 (Hugo Vallerie, Hugo Lotin, Louis Fournier)

3, ADH INOTEC (William Sunnucks, Mark Self, Hugo Sunnucks)

4, RAYGUN RACING (Piers Hugh Smith)

5, 3 WISE MONKEY (Jon Hutchings)

6, DEKA (Matthew Muhlenkamp)

7, TRI-2-FLY (Thomas)

Double-handed

1, MOSTLY HARMLESS (Natalie Jobling)

2, JURA (Colin Walker)

3, GILLETTE HOSPITAL (Richard Lett)

4, PIMENTO (Olly Shaw)

Dragon

1, AIMEE (Graham BAILEY)

2, ECSTATIC (Eric Williams)

3, BERTIE (Simon Barter)

4, JERBOA (Gavia Wilkinson-Cox)

5, FURIOUS (Owen Pay)

6, GLAURUNG (Andrew Millband)

7, SANKA (D A Ross & D J Grindley)

8, FLOTATION (Richard Davies)

9, FANFARE (Mr & Mrs Michael Issaias)

Etchells

1, JOLLY ROGER (Tom Abrey, Matt Reid, Bruno Van Dyke (D1-2), Matt Hanaby (D3)

2, ROCKETMAN (Rob Goddard)

3, EXABYTE (Shaun & Emily Frohlich)

4, ZIGGY (Kyle Comerford)

5, AUDREY (Eddie Warwick, Jon Warwick)

6, SHAMAL (Miles Jones)

7, SUMO (Robby Boyd)

8, PULSE (Murray Hampshire)

9, COLIN (Eddie Warden Owen & Andrew Cooper)

10, MANO (Rebecca Anthony)

GRP Classic

1, ARCTIC SKUA (Tom & Matthew Richardson)

2, KISWALA (Stephen Brookson)

3, SHEBA (Leon Clifton & Stuart Greenfield)

4, SALAMIS (Robin Richardson)

Flying 15

1, FFAST LADY (Steve Stewart)

2, FREEFIRE 20 (Sam Chan)

3, FREDDIE FLINTOFF (Will Heritage)

4, CREWS MISSILE (Peter and Stephen Card)

5, DURBAN FFLYER (Tony Bedingfield)

6, FFLASHBACK (Mike Dixon)

7, DOUBLE TROUBLE (Andrew Rutherford)

8, AFFORE THE WEAK (Alex & Mike Tatlow)

9, ANNUNZIATA (Jack Neale)

J/70 overall

1, EAT,SLEEP,J,REPEAT (Paul Ward)

2, AURORA (Katie Davies, Martin Wrigley, Rhos Hawes, Isabel Davies & Mi)

3, RTYC 5 (Stephen O’Driscoll)

4, JUST4PLAY (Simon Cavey)

5, JACKAL (Simon Spraggs)

6, OHLALA ! (Victor Migraine)

7, LIGHTFOOT (Ted Blowers)

8, VALKIRIE (Neville Upton)

9, VERDER LIQUIDS (Lout Verder)

10, SOAK RACING (Marshall King)

J/80

1, KING LOUIE (Malcolm Thorpe)

2, JIBBA JABBA (Richard Puddifoot, Robert Puddifoot, John Puddifoot)

3, JACKAROO (The Royal Naval Sailing Association. Alastair Ley and Thomas)

4, MEGSTAR (Tom Bourne)

J/92

1, NIGHTJAR (Banks, Overstall & Searle)

2, J’RONIMO (David Greenhalgh)

3, SAMURAI J (Andy Knowles & Alan Macleod)

4, JACKDAW (Rob Salter & Friends)

5, BLUE DIAMOND DODJER (Brian Malone)

6, VAGABOND (Mark Waddington)

J/109

1, JACK RABBIT (Caroline van Beelen & Rutger Krijger)

2, JIRAFFE (Simon Perry)

3, JUBILEE (Chris & Victoria Preston)

4, JOULE (Arjen van Leeuwen)

5, BOO (Neil McGrigor)

6, BROWN TEAL (Clemmenti, Sheldon, Simpson &Walker)

7, JUMPING JELLYFISH (David Richards)

8, SUNSET RUM (Kevin Sussmilch)

9, JUKEBOX (John Smart)

10, JAZZY JELLYFISH (Christopher Sharples & Richard Acland)

Mermaid

1, SHEEN (Hugo Mills)

2, HALLUF (John Sandisford Haigh)

3, ADASTRA (Kate Broxham)

4, SIRENA (Charles Glanville)

5, CYNTHIA (Oliver Glanville)

6, MIMOSA (Anthony Eaton)

7, SCUTTLE (Ben Few Brown)

8, ROSEMARY (Richard Ambler)

9, ANNABELLE (William Edwards)

10, JADE (Helen Birchenough)

Multihull

1, BUZZ FLUID BOAT SERVICES (Phil Cotton)

2, SOFIA 3 (Hugo Vallerie, Hugo Lotin, Louis Fournier)

3, ADH INOTEC (William Sunnucks, Mark Self, Hugo Sunnucks)

4, ALDERNEY RACE (Sam Nicholls)

5, RAYGUN RACING (Piers Hugh Smith)

6, TRIBU (Jonathan Hill)

7, 3 WISE MONKEY (Jon Hutchings)

8, DEKA (Matthew Muhlenkamp)

9, TRI-2-FLY (Thomas)

Nautor’s Swan Trophy

1, K-FORCE (Jan de Kraker)

2, FARGO (Bertie Bicket)

Ed Whelan Celebration Trophy

1, OLYMPIA’S TIGRESS (Susan Glenny)

2, PYR-SUNSET (Performance Yacht Racing)

3, EROS (Greig City Academy)

4, ESCAPADO (Mr Germaine Williams)

5, BORDIER UK GALAHAD (Bordier UK Galahad)

6, RIGHTMOVE MERLIN (Rightmove Merlin)

7, RIGHTMOVE LANCELOT (Rightmove Lancelot)

8, SAILING LOGIC LANCELOT (Sailing Logic Lancelot)

9, ABRAXAS (Keith Hawkins)

10, NEXUS OARSOME DREAM (Nexus Oarsome Dream)

Quarter Ton

1, BLT (Sam Laidlaw)

2, BULLIT (Julian Metherell)

3, COTE (Sir Keith Mills)

4, DAWN RAID (Oscar Strugstad)

5, THESEUS (Jim Prower)

6, ALICE II (Rickard Melander)

7, FLASHHEART (Jeff Dakin)

8, JOKER (Ed White)

9, GREAT BEAR IV (Campbell/Manser/Welch)

Redwing

1, QUAIL (James Wilson)

2, GOOSE (Olav Cole & Lieutenant Colonel Nick Woolgar)

3, GOSLING (Serena, Rosie & Will Gosling)

4, RED GAUNTLET II (Annie, Joe & Bel Robertson)

5, MUSICUS (David McCue & Nicholas Robertson)

6, SNOWGOOSE II (Jonathan Nainby-Luxmoore)

7, ROSETTA (The Tate & Greenwood Families)

8, REDWITCH (Henry & Roderick Thorpe)

9, PLOVER (Andrew , Sabrina and Edward Eddy)

10, PRAWN II (Malcolm & Angela Bentley)

RS Elite

1, LEGS ELEVEN (Paul Fisk)

2, CENTURION (Jamie Berry & Robert Holbrook)

3, THE DOCTOR (Peter Copsey)

4, MORE T’VICAR (Cam, Elliot, Tom)

5, RIGHT TIME TOO (Phil Wright)

6, SOAK THERAPY (Charlie & Julia Egerton-Warburton)

7, SWAN SONG (Paul Crean)

8, BASIL (A Lunch, A Reid & J Houghton)

9, MOMENTARY LAPS (Malcolm Le May)

10, EXCALIBUR (Marc Giraudon)

SB20 Mini Slam

1, H2 SAILING TEAM (Oliver Hill)

2, TROUBLE & STRIFE (Radley College)

3, AMICA (Doug Innes)

4, BREAKING BOD (Charles Whelan & Richard Mcadam)

5, MARVEL (Richard Powell)

6, ABINGDON SCHOOL (Ben Potter)

Sigma 33

1, STAN THE BOAT (Toby Gorman)

2, WORKOUT (Jeff Worboys)

3, PROSPERO OF HAMBLE (Allan Fraser)

4, SPIRIT OF KUDU (Mark Watkins)

5, WHIPPA SNAPPA (Pip Lucas)

Sonar

1, BERTIE (Alistair Barter)

2, ACF LIMBITLESS (Andrew Cassell Foundation)

3, DISCARD (David Peerless)

4, FISCAL (Rob Peace)

5, JENNY (Andy Cassell)

6, HIBISCUS (Penny Carter)

7, MISCREANT (Sir James Holman)

8, PERISCOPE (Island Sailing Club 2)

9, ACF DOLPHIN (Andrew Cassell Foundation)

10, ACF SPARE PART (Andrew Cassell Foundation)

Sportsboat

1, KING LOUIE (Malcolm Thorpe)

2, CRESCENDO (James Flynn)

3, SPIDER PIG (Boss Hogg, Babe & The Scratching’s Oink Oink !)

4, JIBBA JABBA (Richard Puddifoot, Robert Puddifoot, John Puddifoot)

5, JACKAROO (The Royal Naval Sailing Association. Alastair Ley and Thomas)

6, RUM N CORK (Team GCS Steels)

7, MEGSTAR (Tom Bourne)

8, SNOOPY (Patrick Southon)

Squib

1, PANTHER 3 (Alex Downer)

2, LUCKY NUMBER (David Lloyd)

3, WIZARD (Gibson Brothers)

4, CLEVER DICK (Richard Sullivan)

5, ARTEMIS 2 (Chris Rust & James Vineer)

6, BUCCANEER (Emma Baker & Sam Prime)

7, SPARKI (Lisa Guy)

8, OSPREY (Chris Gear & John Cornforth)

9, TEAL (Janet Dee & Shaun Hopkins)

10, FIRECRACKER TOO (Andrew Porteous & Jerry Westbrook)

Sunbeam

1, MELODY (Julian Hawe)

2, FIREFLY (Stewart Reed)

3, PENNY (Julian Money & Richard Pearson)

4, LITTLE LADY (Gayle Palmer)

5, DAINTY (Peter Nicholson and Michael Hollis)

Sunsail Match F40

1, TENZING (Simon Stevenson)

2, INVESTEC (INVESTEC)

3, DELOITTE BLACK (Peter Mills)

4, COLLINSON (Collison)

5, FIVEBYFIVE (Ash Harris)

6, DELOITTE GREEN (David Miller)

7, DUBAI INTERNATIONAL (John Ashcroft)

8, KNOWALL (Simon Froom)

9, RED FUNNEL (Sarah Dawson)

10, OPIHR GIN RACING TEAM (Warren Scott)

Victory

1, ZELIA (Geoff Dixon)

2, CHRISTINA (Gareth Penn)

3, PEREGRINE (Team Peregrine)

4, ZINNIA (John Scammell)

5, SHEARWATER II (Russell Mead)

6, PELICAN (Hugh Pringle)

7, ISABEL (Mike Scott)

8, ZIRCON (Stone, Bamber, Younger)

9, ZILCH (Nick Benham, Ian Perryman)

10, UNITY (Liz Ballard)

The Westmacott Trophy

1, ZELIA (Geoff Dixon)

2, SHEEN (Hugo Mills)

3, MELODY (Julian Hawe)

4, FIREFLY (Stewart Reed)

5, HALLUF (John Sandisford Haigh)

6, ADASTRA (Kate Broxham)

7, PENNY (Julian Money & Richard Pearson)

8, LITTLE LADY (Gayle Palmer)

9, SIRENA (Charles Glanville)

10, LASS (I Andrew, R Bullock, J Lear & J Tremlett)

Antigua Sailing Week Under 25 Trophy

1, H2 SAILING TEAM (Oliver Hill)

2, SOFIA 3 (Hugo Vallerie, Hugo Lotin, Louis Fournier)

3, ZIGGY (Kyle Comerford)

4, AURORA (Katie Davies, Martin Wrigley, Rhos Hawes, Isabel Davies & Mi)

5, SUMO (Robby Boyd)

6, TROUBLE & STRIFE (Radley College)

7, SHAMAL (Miles Jones)

8, PULSE (Murray Hampshire)

9, RAYGUN RACING (Piers Hugh Smith)

10, MANO (Rebecca Anthony)

Musto Young Skipper’s Trophy

1, PANTHER 3 (Alex Downer)

2, H2 SAILING TEAM (Oliver Hill)

3, SAILPLANE BUCKETLUST (Joe and Rob Bottomley)

4, TONTIN PUPS (Borghijs Ronsyn)

5, FREDDIE FLINTOFF (Will Heritage)

6, FRANK 3 (Olly & Sam Love)

7, SOFIA 3 (Hugo Vallerie, Hugo Lotin, Louis Fournier)

8, ZIGGY (Kyle Comerford)

9, SUMO (Robby Boyd)

10, TROUBLE & STRIFE (Radley College)

HP30

1, PEGASUS DEKMARX (Malcolm Wootton Moto Comp)

2, TOUCAN (Glyn Locke)

3, JO 90 (Richard Woof)

4, PANDEMONIUM (Richard Rankin)

5, VITRES (Sture Wikman)

6, MOFO2 (Abi Hayles)

7, MITTENS REVENGE (Jessica Fries)

8, JESTER (Mike Lewis)

J/70 short series

1, SORCHA J (Tilly Harrison)

2, EAT,SLEEP,J,REPEAT (Paul Ward)

3, OHLALA ! (Victor Migraine)

4, JELVIS (Martin Dent)

5, YETI (Jack Davies)

6, RTYC ACADEMY (Tarra Gill-Taylor)

7, OFFBEAT (David McLeman)

8, PHAN (Jeremy Thorp)

9, SOAK RACING (Marshall King)

10, AURORA (Katie Davies, Martin Wrigley, Rhos Hawes, Isabel Davies & Mi)

SB20 Grand Slam

1, BREAKING BOD (Charles Whelan & Richard Mcadam)

2, XCELLENT (John Pollard)

3, AM-RUSARC (Anastasia Morozova)

4, H2 SAILING TEAM (Oliver Hill)

5, SPONGEBOB (Alain Waha)

6, MARVEL (Richard Powell)

7, CARNAGE (Matt Williams, Chris Williams, Robin Kirby)

8, 6A VISION HOMES (Peter Noe)

9, RED KITE (Roger Harford)

10, HERBIE (Phil Tilley)

X One Design

1, SWALLOW (Russell Faulkner Maple)

2, LASS (I Andrew, R Bullock, J Lear & J Tremlett)

3, IBEX (Woodman, James, Lawrence)

4, XCITATION (Roger Yeoman)

5, ASTRALITA (Fraser Graham)

6, KATHLEEN (Mos FitzGerald)

7, CATHERINE (Colin McKinnon, Neil Hart & Chris Froy)

8, FURY (Jonathan Clark)

9, MAGIC DRAGON (Andy Oddie, Kevin Lindsay and Roger Heath)

10, XPEDITIOUS (Markby, Hayman, Paton)

Newcomers Trophy

1, JALO 1 (Jarkko Havas)

2, FFAST LADY (Steve Stewart)

3, JURA (Colin Walker)

4, SHEBA (Leon Clifton & Stuart Greenfield)

5, EAGER (Chris Cecil-Wright)

6, JACKAROO (The Royal Naval Sailing Association. Alastair Ley and Thomas)

7, VITRES (Sture Wikman)

8, DAWN RAID (Oscar Strugstad)

9, SOFIA 3 (Hugo Vallerie, Hugo Lotin, Louis Fournier)

10, SCIUMA (Gavin Orde)

Commodores’ Challenge Cup

1, MOSTLY HARMLESS (Natalie Jobling)

2, BABY X (Charles Esse)

3, LA REPONSE (Andrew McIrvine)

4, FEARNOUGHT (Michael Jones)

5, THESEUS (Jim Prower)

6, BROWN TEAL (Clemmenti, Sheldon, Simpson &Walker)

7, XANTZ (Michael Tennant)

8, PEREGRINE (Olly Shaw)

9, PAPILLON (Julian Smith)

10, CRACKLIN’ ROSIE (Steven & Jane Anderson)

Cowes website here for in-depth results