49er, 49erFX and Nacra 17 Europeans – Medal Day

Sunday is Medal Race day for the Volvo 49er, 49erFX and Nacra 17 European Championships in Weymouth, UK.

Just ten crews from each of the three gold fleets get to contest the Medal Races that decide the 2019 European Champions for these three Olympic classes.

First up there is a final race (10:15 hrs) for the men’s 49er gold fleet to confirm the top 10 for their medal race later in the day (14:00 hrs).

Results will be posted as received . . . 49ernow racing . . .

49er Top Overall after Saturdays races: One more fleet race Sunday

1. NZL Peter Burling, Blair Tuke 63 pts

2. GBR Dylan Fletcher, Stu Bithell 80 pts

3. ESP Diego Botin, Iago Marra 81 pts

4. GBR James Peters, Fynn Sterritt 89 pts

5. GER Justus Schmidt, Max Boeme 112 pts

6. GER Erik Heil, Thomas Ploessel 113 pts

7. AUS Will and Sam Phillps 115 pts

8. NZL Logan Beck, Oscar Gunn 117 pts

9. POL Lukasz Przybytek, Pawel Koldzinski 134 pts

10. FRA Mathieu Frei, Noe Delpech 142 pts

49erFX Top 10 Overall for Medal race:

1. BRA Marine Grael, Kahena Kunze 56 pts

2. NED Annemiek Bekkering, Annette Duetz 75 pts

3. SWE Vilma Bobeck and Malin Tengstrom 81 pts

4. NOR Helene Naess, Marie Ronningen 81 pts

5. NZl Alex Maloney, Molly Meech 84 pts

6.. DEN Ida Nielsen, Marie Olsen 87 pts

7. GBR Charlotte Dobson, Saskia Tidey 98 pts

8. SWE Julia Gross, Hanna Klinga 124 pts

9. DNE Anne-Julie Schutt, Iben Nielsby 126 pts

10. USA Paris Henken, Anna Tobias 140 pts

Nacra 17 Top 10 Overall for Medal race:

1. ITA Ruggero Tita, Caterina Banti 55 pts

5. GBR Ben Saxton, Nicola Boniface 59 pts

3. GBR John Gimson, Anna Burnett 61 pts

2. DEN Lin Cenholt, CP Lubeck 63 pts

4. ARG Mateo Majdalani, Eugenia Bosco 64 pts

6. ITA Vittorio Bissaro, Maelle Frascari 67 pts

7. NZL Gemma Jones, Jason Saunders 97 pts

8. ESP Tara Pacheo, Florian Trittel 106 pts

9. POL Thomas Zajac, Barbara Matz 116 pts

10. AUS Nathan and Haylee Outteridge 131 pts